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Между Крымом и Краснодарским краем стабильно работает паромная переправа - Минтранс

09:40 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем стабильно работает, паром «Керченский-2» выполняет уже третий рейс. Об этом сообщил Минтранс России в воскресенье.

«Паром „Керченский-2“ с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены новые автомобили и доставлены в Крым. В 05:50 паром вышел в третий рейс. Паромная переправа работает стабильно», — говорится в заявлении.

Ранее директор Керченского торгового порта Юрий Черненко сообщил журналистам, что первым на линии Крым — Кавказ будет запущен паром для малотоннажных грузовых автомобилей «Керченский-2».

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