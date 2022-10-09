Киев получает ориентировки по ведению боевых действий от США - МИД РФ

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США помогают Киеву вербовать иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий, все это делает Вашингтон стороной конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.



«Действительно, Вашингтон продолжает интенсивно накачивать киевский режим тяжелым вооружением, поставляет ему разведывательные данные с многочисленных военных и коммерческих спутников, помогает вербовать иностранных наемников, дает ориентировки по ведению боевых действий. Все это превращает его в участника конфликта. Многие даже западные эксперты считают, что США ведут на Украине „опосредованную войну“ с Россией», — сказал он.



Полищук подчеркнул, что Вашингтон подключает к этому своих союзников, заставляя их направлять на Украину вооружения. «Военно-техническую помощь собираются наращивать Франция и Германия. Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, привлекает к этому инструкторов из Польши, Канады, Новой Зеландии, других западных стран. Евросоюз собирается создать миссию по оказанию военной помощи Украине. Это приведет к повышению степени его прямой вовлеченности в конфликт», — добавил дипломат.







