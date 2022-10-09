Взрыв на Крымском мосту в Пентагоне пока не комментируют

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США знает об инциденте на Крымском мосту, однако пока не комментирует его.



«Мы видели сообщения о взрыве на мосту, но на данный момент нам нечего добавить относительно этой ситуации», — заявил ТАСС в субботу официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн.



В Госдепе и Белом доме на просьбу ТАСС прокомментировать произошедшее пока не ответили.



