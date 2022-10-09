Для снабжения Крыма разработан резервный сухопутный маршрут через Мариуполь - власти

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резервный сухопутный маршрут через Мариуполь разработан для снабжения Крыма, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в субботу в эфире программы «Соловьев LIVE».



«Транспортное сообщение сегодня существует. В самом худшем бы варианте у нас был бы резервный сухопутный маршрут через Мариуполь», — заверил Константинов.



Он отметил, что в Крыму нет проблем со снабжением, в том числе продовольствием. Кроме того, в регионе сформированы долгосрочные запасы необходимых товаров.



Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале отметил, что в Крыму также «более чем достаточны» запасы топлива. На полуострове осуществляется контроль и мониторинг цен на продукты и другие товары.



