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Для снабжения Крыма разработан резервный сухопутный маршрут через Мариуполь - власти

10:20 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резервный сухопутный маршрут через Мариуполь разработан для снабжения Крыма, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в субботу в эфире программы «Соловьев LIVE».

«Транспортное сообщение сегодня существует. В самом худшем бы варианте у нас был бы резервный сухопутный маршрут через Мариуполь», — заверил Константинов.

Он отметил, что в Крыму нет проблем со снабжением, в том числе продовольствием. Кроме того, в регионе сформированы долгосрочные запасы необходимых товаров.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале отметил, что в Крыму также «более чем достаточны» запасы топлива. На полуострове осуществляется контроль и мониторинг цен на продукты и другие товары.

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