Российские карты «Мир» в ближайшее время начнут принимать в банках Египта - СМИ
10:30 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным источников газеты в сфере экономики и туризма, «система „Мир“ и операции с российским рублем в египетских банках на туристических курортах могут быть задействованы в ближайшие дни». Те же источники отрицали, что задержка с вводом системы «Мир» в Египте, как и банковские операции с российской валютой, «была связана с сомнениями банков Турции по поводу их применения после предупреждения США о введении санкций против стран, которые будут принимать к обслуживанию российские платежные карты».
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