Российские карты «Мир» в ближайшее время начнут принимать в банках Египта - СМИ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операции с российской национальной валютой в банках Египта, а также с картами российской платежной системы «Мир» могут вступить в силу в самое ближайшее время. С таким утверждение выступила в субботу египетская газета «Аш-Шурук».



По данным источников газеты в сфере экономики и туризма, «система „Мир“ и операции с российским рублем в египетских банках на туристических курортах могут быть задействованы в ближайшие дни». Те же источники отрицали, что задержка с вводом системы «Мир» в Египте, как и банковские операции с российской валютой, «была связана с сомнениями банков Турции по поводу их применения после предупреждения США о введении санкций против стран, которые будут принимать к обслуживанию российские платежные карты».



