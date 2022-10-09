Российские паспорта получили более 13 тысяч жителей Херсонской области
12:15 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодняшний день паспорта имеют более 13 тысяч жителей Херсонской области. В очереди еще несколько десятков тысяч», — сказала Губарева. Она также отметила, что скоро в регионе появятся населенные пункты, где этот процесс будет завершен на 100%.
«Кто не захочет быть с нами, тот беспрепятственно сможет покинуть нашу территории, но подчеркну, что право на гражданство мы предоставляем абсолютно всем херсонцам», — отметила она.
Первые российские паспорта жителям Херсонской области выдали 11 июня.
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