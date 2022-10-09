Российские паспорта получили более 13 тысяч жителей Херсонской области

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 13 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта с июня, еще несколько десятков тысяч стоят в очереди на их получение. Об этом ТАСС сообщила замглавы ВГА региона Екатерина Губарева.



«На сегодняшний день паспорта имеют более 13 тысяч жителей Херсонской области. В очереди еще несколько десятков тысяч», — сказала Губарева. Она также отметила, что скоро в регионе появятся населенные пункты, где этот процесс будет завершен на 100%.



«Кто не захочет быть с нами, тот беспрепятственно сможет покинуть нашу территории, но подчеркну, что право на гражданство мы предоставляем абсолютно всем херсонцам», — отметила она.



Первые российские паспорта жителям Херсонской области выдали 11 июня.



