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Российские паспорта получили более 13 тысяч жителей Херсонской области

12:15 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 13 тысяч жителей Херсонской области получили российские паспорта с июня, еще несколько десятков тысяч стоят в очереди на их получение. Об этом ТАСС сообщила замглавы ВГА региона Екатерина Губарева.

«На сегодняшний день паспорта имеют более 13 тысяч жителей Херсонской области. В очереди еще несколько десятков тысяч», — сказала Губарева. Она также отметила, что скоро в регионе появятся населенные пункты, где этот процесс будет завершен на 100%.

«Кто не захочет быть с нами, тот беспрепятственно сможет покинуть нашу территории, но подчеркну, что право на гражданство мы предоставляем абсолютно всем херсонцам», — отметила она.

Первые российские паспорта жителям Херсонской области выдали 11 июня.

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