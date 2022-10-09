Вечером стартует продажа билетов на электрички из Крыма в Анапу
12:25 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что пригородное сообщение после взрыва на Крымском мосту будет восстановлено в воскресенье.
«Сообщение с городом Анапа сегодня днем еще не восстановлено. У нас ограничено сообщение только с городом Анапа из Керчи и Феодосии. Сейчас все делается для того, что после 19 часов восстановить пригородное сообщение с городом Анапа. Сейчас продаж по этому направлению нет, после 19:00 они начнутся», — сказала собеседница агентства.
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