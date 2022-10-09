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Вечером стартует продажа билетов на электрички из Крыма в Анапу

12:25 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажа билетов на пригородные поезда из городов Крыма — Керчи и Феодосии — в Анапу начнется в воскресенье вечером, после 19:00. Об этом ТАСС сообщили в справочной Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), осуществляющей перевозки в Республике Крым и Севастополе.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что пригородное сообщение после взрыва на Крымском мосту будет восстановлено в воскресенье.

«Сообщение с городом Анапа сегодня днем еще не восстановлено. У нас ограничено сообщение только с городом Анапа из Керчи и Феодосии. Сейчас все делается для того, что после 19 часов восстановить пригородное сообщение с городом Анапа. Сейчас продаж по этому направлению нет, после 19:00 они начнутся», — сказала собеседница агентства.


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