На фоне энергокризиса британское правительство допустило отключения электроэнергии зимой
13:15 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это чрезвычайно маловероятно, но мы должны готовиться к любому сценарию. Но я хочу сказать, что у нас есть резервы, — сказал он. — Я уверен, что когда наступит Рождество и будет холодная погода, мы будем находиться в устойчивой позиции».
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