0
0
151
НОВОСТИ

На линии соприкосновения в Запорожье находится около 5 тысяч польских наемников - Рогов

14:10 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число польских наемников на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожье доходит до 5 тысяч. Об этом сообщил в воскресенье в эфире радиостанции «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если мы говорим о поляках, то поляки сейчас, наверное, по количеству доминанта, их несколько тысяч на запорожской ЛБС, — отметил он. — Понятно, они не на передке, то есть они только на самых важных и нужных участках линии боевого соприкосновения, линии фронта, но, тем не менее, их количество, по разным оценкам, доходит уже до 5 тысяч человек в Запорожской области».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:20 09.10.2022
Манипуляции США по нефтяному вопросу не приведет ни к чему хорошему - Песков
0
16
15:10 09.10.2022
Найдены новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на спутнике Сатурна — Синьхуа
0
45
14:32 09.10.2022
В Москве на мобилизационные пункты продолжают прибывать добровольцы
0
126
14:20 09.10.2022
Между Крымом и Кубанью сегодня начнет курсировать паром для перевозки большегрузов
0
126
13:15 09.10.2022
На фоне энергокризиса британское правительство допустило отключения электроэнергии зимой
0
199
12:25 09.10.2022
Вечером стартует продажа билетов на электрички из Крыма в Анапу
0
283
12:15 09.10.2022
Российские паспорта получили более 13 тысяч жителей Херсонской области
0
285
10:30 09.10.2022
Российские карты «Мир» в ближайшее время начнут принимать в банках Египта - СМИ
0
351
10:20 09.10.2022
Для снабжения Крыма разработан резервный сухопутный маршрут через Мариуполь - власти
0
398
09:50 09.10.2022
Взрыв на Крымском мосту в Пентагоне пока не комментируют
0
430

Возврат к списку