На линии соприкосновения в Запорожье находится около 5 тысяч польских наемников - Рогов

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число польских наемников на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожье доходит до 5 тысяч. Об этом сообщил в воскресенье в эфире радиостанции «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.



«Если мы говорим о поляках, то поляки сейчас, наверное, по количеству доминанта, их несколько тысяч на запорожской ЛБС, — отметил он. — Понятно, они не на передке, то есть они только на самых важных и нужных участках линии боевого соприкосновения, линии фронта, но, тем не менее, их количество, по разным оценкам, доходит уже до 5 тысяч человек в Запорожской области».



