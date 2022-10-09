На линии соприкосновения в Запорожье находится около 5 тысяч польских наемников - Рогов
14:10 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если мы говорим о поляках, то поляки сейчас, наверное, по количеству доминанта, их несколько тысяч на запорожской ЛБС, — отметил он. — Понятно, они не на передке, то есть они только на самых важных и нужных участках линии боевого соприкосновения, линии фронта, но, тем не менее, их количество, по разным оценкам, доходит уже до 5 тысяч человек в Запорожской области».
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