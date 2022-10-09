В Москве на мобилизационные пункты продолжают прибывать добровольцы

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Москвичи продолжают приходить в открытые в столице временные мобилизационные пункты. Среди прибывших не только те, кто получил повестку, но и добровольцы. «Прибыл добровольцем на сборный пункт, посчитал своим долгом прийти, потому что чувствую внутреннюю необходимость с учетом теракта, когда был взорван мост. Надо постараться всеми силами пресечь это», - заявил один горожанин журналистам. По словам другого москвича, его знакомые к началу мобилизации отнеслись с пониманием. «Все понимают, пришли к этому с патриотизмом. Патриотизм для меня - это родина. Я всегда и везде повторяю одни слова - одна страна, одна столица, святая мать - красавица Москва. Вот за нее и иду», - заявил житель столицы.

По словам сотрудников пункта отправки мобилизованных, всех направленные на службу добровольцев обеспечат всем необходимым. «Обмундирование предоставлено именно городом нашим солдатам. Солдаты будут получать полное обмундирование у себя в части. Здесь у нас спецодежда выдается: носки, шапки, мешки, косметички, аптечки», - заявила журналистам сотрудница пункта.

Напомним, глава РФ Владимир Путин 21 сентября сообщил о начале частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, будут набраны 300 тыс. резервистов. В Москве были открыты временные пункты мобилизации, расположенные на ВДНХ, в Музее Москвы и в театре Романа Виктюка. Московские власти сообщили, что окажут поддержку семьям мобилизованных и будут помогать им все время, пока проводится спецоперация в Украине.