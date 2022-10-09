Найдены новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на спутнике Сатурна — Синьхуа

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная команда ученых обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе — одном из спутников Сатурна. Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа предположили, что в океане Энцелада, покрытого слоем льда, может содержаться растворенный фосфор — необходимый для биологической жизни элемент. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.



Фосфор — необходимый компонент костей, клеточных мембран и ДНК человека и животных. Ранее ученые обнаружили на спутнике водород, азот, кислород и серу — элементы, важные для возникновения жизни. Но из-за отсутствия фосфора Энцелад считался необитаемым.



Исследователи под руководством Хао Цзихуа создали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана Энцелада.



«Океаническая вода на планете оказалась очень щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле», — цитирует агентство Хао Цзихуа. По его словам, в такой «содовой» среде фосфору из горных пород потребовалось бы около 100 тыс. лет, чтобы раствориться в океане.





