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Найдены новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на спутнике Сатурна — Синьхуа

15:10 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная команда ученых обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе — одном из спутников Сатурна. Исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа предположили, что в океане Энцелада, покрытого слоем льда, может содержаться растворенный фосфор — необходимый для биологической жизни элемент. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.

Фосфор — необходимый компонент костей, клеточных мембран и ДНК человека и животных. Ранее ученые обнаружили на спутнике водород, азот, кислород и серу — элементы, важные для возникновения жизни. Но из-за отсутствия фосфора Энцелад считался необитаемым.

Исследователи под руководством Хао Цзихуа создали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана Энцелада.

«Океаническая вода на планете оказалась очень щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле», — цитирует агентство Хао Цзихуа. По его словам, в такой «содовой» среде фосфору из горных пород потребовалось бы около 100 тыс. лет, чтобы раствориться в океане.


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