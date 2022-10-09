Найдены новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на спутнике Сатурна — Синьхуа
15:10 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фосфор — необходимый компонент костей, клеточных мембран и ДНК человека и животных. Ранее ученые обнаружили на спутнике водород, азот, кислород и серу — элементы, важные для возникновения жизни. Но из-за отсутствия фосфора Энцелад считался необитаемым.
Исследователи под руководством Хао Цзихуа создали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана Энцелада.
«Океаническая вода на планете оказалась очень щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле», — цитирует агентство Хао Цзихуа. По его словам, в такой «содовой» среде фосфору из горных пород потребовалось бы около 100 тыс. лет, чтобы раствориться в океане.
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