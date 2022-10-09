Манипуляции США по нефтяному вопросу не приведет ни к чему хорошему - Песков

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотят протолкнуть свои решения любой ценой и пытаются манипулировать запасами нефти, но такая игра не приведет ни к чему хорошему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин».



«Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. На самом деле, ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет», — предупредил он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.



По словам представителя Кремля, основная задача Вашингтона — протолкнуть свои решения, пусть даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка. В итоге, продолжил он, эти предложения «частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций — о введении неких потолков цен и так далее».

