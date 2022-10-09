Манипуляции США по нефтяному вопросу не приведет ни к чему хорошему - Песков
15:20 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. На самом деле, ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет», — предупредил он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
По словам представителя Кремля, основная задача Вашингтона — протолкнуть свои решения, пусть даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка. В итоге, продолжил он, эти предложения «частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций — о введении неких потолков цен и так далее».
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