В Кишиневе на акцию протеста оппозиции собрались около 60 тыс человек
16:40 09.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На митинг в Кишиневе собрались около 60 тыс. человек. Еще 6-9 тыс. человек не попали на протест, так как столкнулись с полицией, которая препятствовала проезду в Кишинев на автобусах», — сказал он.
Акция проходит перед зданиями администрации президента и парламента. Как передает корр. ТАСС с места события, демонстранты скандируют «Долой [президента Молдавии] Майю Санду!», «Правительство в отставку!», «Досрочные выборы!». С трибуны перед ними выступают депутаты парламента от партии «Шор» и Партии коммунистов Республики Молдова.
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