В Кишиневе на акцию протеста оппозиции собрались около 60 тыс человек

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 60 тыс. человек, недовольных ростом цен и работой проевропейского правительства Молдавии, принимают в воскресенье участие в акции протеста оппозиции в центре Кишинева. Об этом заявил журналистам один из лидеров протеста, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.



«На митинг в Кишиневе собрались около 60 тыс. человек. Еще 6-9 тыс. человек не попали на протест, так как столкнулись с полицией, которая препятствовала проезду в Кишинев на автобусах», — сказал он.



Акция проходит перед зданиями администрации президента и парламента. Как передает корр. ТАСС с места события, демонстранты скандируют «Долой [президента Молдавии] Майю Санду!», «Правительство в отставку!», «Досрочные выборы!». С трибуны перед ними выступают депутаты парламента от партии «Шор» и Партии коммунистов Республики Молдова.



