Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракт на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

«Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — сказал глава государства на встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он также назвал произошедшее ЧП терактом.

Бастрыкин подтвердил это, добавив, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств.