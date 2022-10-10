0
0
88
НОВОСТИ

Запущено движение пригородных поездов по Крымскому мосту

09:05 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту после теракта, произошедшего накануне утром, говорится в воскресенье в сообщении Минтранса РФ.

«Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов», — отметил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, чьи слова приводит пресс-служба.

В министерстве сообщили, что с понедельника движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:32 10.10.2022
В Белоруссии заявили, что украинские силы взорвали пограничные мосты и заминировали дороги
0
33
09:20 10.10.2022
Мобилизация в России проходит так, как она может проходить — Медведев
0
72
09:00 10.10.2022
Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту
0
102
19:01 09.10.2022
Москвичи приходят на пункты мобилизации не дожидаясь повесток
0
813
16:40 09.10.2022
В Кишиневе на акцию протеста оппозиции собрались около 60 тыс человек
0
880
15:20 09.10.2022
Манипуляции США по нефтяному вопросу не приведет ни к чему хорошему - Песков
0
927
15:10 09.10.2022
Найдены новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на спутнике Сатурна — Синьхуа
0
1072
14:32 09.10.2022
В Москве на мобилизационные пункты продолжают прибывать добровольцы
0
964
14:20 09.10.2022
Между Крымом и Кубанью сегодня начнет курсировать паром для перевозки большегрузов
0
827
14:10 09.10.2022
На линии соприкосновения в Запорожье находится около 5 тысяч польских наемников - Рогов
0
1001

Возврат к списку