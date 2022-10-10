Запущено движение пригородных поездов по Крымскому мосту

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту после теракта, произошедшего накануне утром, говорится в воскресенье в сообщении Минтранса РФ.

«Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов», — отметил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, чьи слова приводит пресс-служба.

В министерстве сообщили, что с понедельника движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию.