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НОВОСТИ

Мобилизация в России проходит так, как она может проходить — Медведев

09:20 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичная мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где таких мероприятий не было более 80 лет. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее телеграм-канале.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное „раздолбайство“. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества», — отметил Медведев.

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