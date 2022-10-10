Мобилизация в России проходит так, как она может проходить — Медведев

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичная мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где таких мероприятий не было более 80 лет. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее телеграм-канале.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное „раздолбайство“. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества», — отметил Медведев.