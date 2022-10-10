В Белоруссии заявили, что украинские силы взорвали пограничные мосты и заминировали дороги
09:32 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия государственной границы с Белоруссией, с этой целью автомобильные и железнодорожные приграничные дороги были полностью заминированы. Об этом в воскресенье заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.
"Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы, - сказал Лаппо, фрагмент выступления которого был показал в эфире телеканала СТВ. - <…> на сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы".
Он также отметил, что украинские силовики даже "ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах". По утверждению главы ГПК, с украинской стороны "выходят на границу не пограничники - территориальная оборона".
НОВОСТИ
- 09:20 10.10.2022
- Мобилизация в России проходит так, как она может проходить — Медведев
- 09:05 10.10.2022
- Запущено движение пригородных поездов по Крымскому мосту
- 09:00 10.10.2022
- Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту
- 19:01 09.10.2022
- Москвичи приходят на пункты мобилизации не дожидаясь повесток
- 16:40 09.10.2022
- В Кишиневе на акцию протеста оппозиции собрались около 60 тыс человек
- 15:20 09.10.2022
- Манипуляции США по нефтяному вопросу не приведет ни к чему хорошему - Песков
- 15:10 09.10.2022
- Найдены новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на спутнике Сатурна — Синьхуа
- 14:32 09.10.2022
- В Москве на мобилизационные пункты продолжают прибывать добровольцы
- 14:20 09.10.2022
- Между Крымом и Кубанью сегодня начнет курсировать паром для перевозки большегрузов
- 14:10 09.10.2022
- На линии соприкосновения в Запорожье находится около 5 тысяч польских наемников - Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать