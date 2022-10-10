В центре Киева прогремела серия взрывов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три взрыва прогремели утром в центре Киева, сообщили ТАСС очевидцы.

Уточняется, что взрывы произошли в центральном Печерском районе, на улице Владимирской в Шевченковском районе и на Воздухофлотском проспекте. Поднимается дым. Звуки взрывов были слышны с 08:20 (совпадает с мск).

На улице Владимирской расположено здание Службы безопасности Украины.