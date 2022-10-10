Новые японские корабли оснастят ракетами для ударов по территории противника — СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые корабли ВМС Японии с системой слежения и наведения Aegis будут способны запускать в том числе ракеты большой дальности, способные наносить удары по территории потенциального противника, находясь вне зоны его поражения. По своим размерам они будут соответствовать легким авианосцам, которые вскоре вступят в строй в военно-морских силах страны, сообщила в понедельник газета «Санкэй».

По ее данным, два новых корабля планируется передать в состав ВМС в 2027 и 2028 годах. Они будут иметь водоизмещение примерно 20 тыс. тонн и длину 210 метров. Для сравнения — японский вертолетоносец «Идзумо», который сейчас переоборудуется в легкий авианосец, имеет водоизмещение 19,5 тыс. тонн и длину 248 метров.

Два новых корабля оснастят особо мощными радарами для наземных установок ПРО Aegis Ashore, от размещения которых на территории страны Токио ранее отказался. Большие размеры позволят разместить на этих кораблях многочисленные шахты для различных типов ракет. Помимо обеспечения нужд ПРО, они смогут запускать ракеты, способные наносить удары большой дальности по наземным и морским целям, находясь вне зоны поражения противника.