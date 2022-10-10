Ответом на теракт на Крымском мосту может быть только уничтожение террористов — Медведев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна ответить на теракт Украины против Крымского моста только прямым уничтожением террористов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее телеграм-канале.

«Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — отметил Медведев.

По его словам, «заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина». «Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны», — подчеркнул зампред Совбеза.