Володин призвал помогать гражданам новых субъектов, а не говорить об уехавших из РФ
10:32 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уделять больше внимание новым гражданам, которые воссоединились с Россией, а не тем, кто ее покинул.
«Сегодня многие обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране. <…> Правильно больше внимания уделить тем, кто приехал в нашу страну, воссоединился с Россией, кто считает ее своим домом», — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.
Володин также отметил, что в будущем многие уехавшие об этом будут сожалеть. «Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно», — добавил он.
Володин также считает, что следует больше внимания уделять жителям присоединившихся к РФ территорий, потому что «пройдя через испытания, они свой выбор сделали»
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