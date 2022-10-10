Британцы переходят на расчеты наличными из-за роста цен и закрытия банков — BBC

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Великобритании в условиях экономической политики нового премьера Лиз Трасс все активнее производят денежные операции на почте из-за закрытия банков и повышения стоимости жизни. Об этом в понедельник сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Как указывает Би-би-си со ссылкой на данные почтовой службы страны, в сентябре ее отделения обработали платежей на 3,35 млрд. фунтов стерлингов наличными, что является «рекордным показателем за последние пять лет». «Мы ожидаем, что количество операций с наличными продолжит расти, а их объем в октябре превысит все прошлые значения», — заявил представитель почтовой службы Великобритании Мартин Кирсли.

По его словам, рост стоимости жизни «побуждает британцев возвращаться к использованию наличности», так как «им легче контролировать свои расходы, используя физические банкноты, а не электронные платежи». Кроме того, закрытие ряда банков и приостановка выдачи ипотечных кредитов «подорвали доверие жителей Соединенного Королевства к финансовым институтам».