ВСУ приказано в первую очередь вывозить с мест боев тела иностранных наемников — Марочко
11:20 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведка Луганской Народной Республики располагает сведениями, что командование украинской армии распорядилось эвакуировать из зоны боевых действий в первую очередь тела иностранных наемников, а если это невозможно — обезличивать их. Об этом в понедельник заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Вышестоящим командованием ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) отдано распоряжение вывозить из зоны боевых действий трупы иностранных наемников в первую очередь. В случае невозможности эвакуации предписано сделать все необходимое для обезличивания тела», — написал он в телеграм-канале.
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