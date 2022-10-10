ВСУ приказано в первую очередь вывозить с мест боев тела иностранных наемников — Марочко

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка Луганской Народной Республики располагает сведениями, что командование украинской армии распорядилось эвакуировать из зоны боевых действий в первую очередь тела иностранных наемников, а если это невозможно — обезличивать их. Об этом в понедельник заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Вышестоящим командованием ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) отдано распоряжение вывозить из зоны боевых действий трупы иностранных наемников в первую очередь. В случае невозможности эвакуации предписано сделать все необходимое для обезличивания тела», — написал он в телеграм-канале.