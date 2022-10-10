Минпромторг признал, что санкции приводят к удорожанию товаров

11:15 Источник: НГ-Online

Минпромторг сообщил, какова ситуация с ассортиментом непродовольственных товаров в стране – в частности, с парфюмерией, косметикой и бытовой химией. По данным ведомства, сегодня проблем с обеспечением такими товарами не наблюдается.

«Не все бренды, которые заявили о своем выходе с рынка, в действительности его покинули. Кто-то передал компании в управление, кто-то продал российским юридическим лицам. А те, кто действительно ушел, уже сегодня ввозятся в страну через параллельный импорт», – пояснили в министерстве. Вместе с этим наблюдается увеличение объема отечественных продуктов на полках: это касается и средств личной гигиены, и бытовой химии.

«Однако при всем этом можно отметить и рост цен на продукцию, в особенности на зарубежные бренды, – уточнили в Минпромторге. – Очевидно, что введенные санкции со стороны недружественных стран прямо влияют на ценообразование продукта и его логистику». Поэтому, как сообщили в ведомстве, сегодня Минпромторг прикладывает все усилия для поддержки отечественных производителей, чтобы они могли обеспечить приемлемый уровень цен для потребителя.

Как ранее писала «НГ», по данным холдинга «Ромир», более двух третей российских потребителей считают, что ассортимент в магазинах за последние три месяца сузился, особенно это касается непродовольственных товаров. Впрочем, в основном речь идет не о реальном сокращении ассортимента, а о том, как потребители воспринимают его изменения, не находя привычных марок.

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Анастасия Башкатова