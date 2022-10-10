Внешнее давление на РФ сейчас накладывает ответственность на глав регионов — Путин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сейчас сталкивается с внешним давлением, это накладывает особую ответственность на глав регионов, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов.

«Наша страна сейчас сталкивается с известным давлением — внешним. Это накладывает и особую, еще более высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти, требует еще большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей», — сказал глава государства.