Частичная мобилизация — хороший повод разобраться с проблемами в этой сфере, считает Путин
12:05 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Частичная мобилизация позволила увидеть те проблемы в военной отрасли, которые без нее никогда бы не проявились, и стала поводом для решения этих вопросов, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с главами российских регионов, избранными в сентябре.
«Если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, так никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались. И, видим, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами», — отметил глава государства, говоря о частичной мобилизации.
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