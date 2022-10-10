Частичная мобилизация — хороший повод разобраться с проблемами в этой сфере, считает Путин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичная мобилизация позволила увидеть те проблемы в военной отрасли, которые без нее никогда бы не проявились, и стала поводом для решения этих вопросов, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с главами российских регионов, избранными в сентябре.

«Если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, так никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались. И, видим, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами», — отметил глава государства, говоря о частичной мобилизации.