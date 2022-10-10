В России выявили 15 661 случай заражения ковидом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 661, летальных исходов из-за ковида — на 96. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 3 августа, когда зафиксировали 14 638 заболевших. 9 октября в стране зарегистрировали 18 819 случаев заражения и 102 смерти, всего с начала пандемии — 21 218 993 и 388 295 соответственно.

Количество выздоровевших увеличилось за сутки на 24 819 против 28 793 днем ранее — до 20 439 043.