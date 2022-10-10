В России выявили 15 661 случай заражения ковидом за сутки
13:00 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 661, летальных исходов из-за ковида — на 96. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 3 августа, когда зафиксировали 14 638 заболевших. 9 октября в стране зарегистрировали 18 819 случаев заражения и 102 смерти, всего с начала пандемии — 21 218 993 и 388 295 соответственно.
Количество выздоровевших увеличилось за сутки на 24 819 против 28 793 днем ранее — до 20 439 043.
НОВОСТИ
- 14:12 10.10.2022
- Лукашенко заявил, что был вчера предупрежден о возможном ударе по Белоруссии с Украины
- 14:00 10.10.2022
- Путин обвинил Киев в попытке подрыва одного из участков «Турецкого потока»
- 13:57 10.10.2022
- Открыта регистрация на новый сезон акселератора SberStudent
- 13:32 10.10.2022
- Если Киев продолжит теракты на территории РФ, ответы будут жесткими — Путин
- 13:20 10.10.2022
- Основные решения по СВО не принимаются без доклада Путину — Песков об ударах по Украине
- 13:05 10.10.2022
- Путин и Лукашенко обсуждают взаимодействие в оборонной области — Песков
- 12:32 10.10.2022
- В РФ предложили создать регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами
- 12:23 10.10.2022
- Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную группировку войск
- 12:20 10.10.2022
- Появление улицы святителя Тихона опровергает отмену русской культуры в Америке
- 12:05 10.10.2022
- Частичная мобилизация — хороший повод разобраться с проблемами в этой сфере, считает Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать