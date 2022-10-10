0
0
0
НОВОСТИ

В РФ предложили создать регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами

12:32 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение о создании федерального регистра лиц с тяжелыми психическими расстройствами, которые могут быть потенциально опасны для общества, внесено в Минздрав в РФ, сейчас ведется его обсуждение. Об этом в понедельник сообщила генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт.

«На сегодняшний день внесены ряд предложений в Министерство здравоохранения РФ, мы их активно обсуждаем, это создание такого федерального регистра лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий», — сказала она на пресс-конференции.

По словам эксперта, на данный момент таких людей в России около 53 тыс., из них 13 тыс. — это лица, которые состоят на амбулаторно-принудительном лечении и наблюдаются в психоневрологическом диспансере.

Необходимость создания реестра, как отметила Шпорт, обусловлена тем, что в России увеличивается тенденция к внутренней миграции, и «пациенты могут потеряться, переехав из одного региона в другой». Таким образом, его создание позволит обмениваться в полной мере необходимой информацией с органами полиции и усилить контроль над этой категорией граждан, отметила эксперт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:23 10.10.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную группировку войск
0
74
12:20 10.10.2022
Появление улицы святителя Тихона опровергает отмену русской культуры в Америке
0
68
12:05 10.10.2022
Частичная мобилизация — хороший повод разобраться с проблемами в этой сфере, считает Путин
0
93
12:00 10.10.2022
Внешнее давление на РФ сейчас накладывает ответственность на глав регионов — Путин
0
95
11:32 10.10.2022
Запаса боеприпасов у войск Германии хватит на один-два дня боевых действий — Business Insider
0
166
11:20 10.10.2022
ВСУ приказано в первую очередь вывозить с мест боев тела иностранных наемников — Марочко
0
204
11:15 10.10.2022
Минпромторг признал, что санкции приводят к удорожанию товаров
0
177
11:07 10.10.2022
Минпромторг актуализирует перечень российских брендов одежды и обуви
0
173
11:05 10.10.2022
Британцы переходят на расчеты наличными из-за роста цен и закрытия банков — BBC
0
188
11:00 10.10.2022
Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине
0
210

Возврат к списку