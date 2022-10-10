В РФ предложили создать регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение о создании федерального регистра лиц с тяжелыми психическими расстройствами, которые могут быть потенциально опасны для общества, внесено в Минздрав в РФ, сейчас ведется его обсуждение. Об этом в понедельник сообщила генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт.

«На сегодняшний день внесены ряд предложений в Министерство здравоохранения РФ, мы их активно обсуждаем, это создание такого федерального регистра лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий», — сказала она на пресс-конференции.

По словам эксперта, на данный момент таких людей в России около 53 тыс., из них 13 тыс. — это лица, которые состоят на амбулаторно-принудительном лечении и наблюдаются в психоневрологическом диспансере.

Необходимость создания реестра, как отметила Шпорт, обусловлена тем, что в России увеличивается тенденция к внутренней миграции, и «пациенты могут потеряться, переехав из одного региона в другой». Таким образом, его создание позволит обмениваться в полной мере необходимой информацией с органами полиции и усилить контроль над этой категорией граждан, отметила эксперт.