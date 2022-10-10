Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную группировку войск
12:23 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную региональную группировку войск.
Лукашенко напомнил, что в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ у него состоялась встреча один на один с президентом России Владимиром Путиным. «В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам, — сказал Лукашенко на совещании с военными и силовиками, его слова приводит в понедельник агентство БелТА. — Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства».
По его словам, основа этой группировки — Вооруженные силы Белоруссии. «Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — заявил белорусский лидер.
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