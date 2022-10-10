Появление улицы святителя Тихона опровергает отмену русской культуры в Америке
12:20 10.10.2022 Источник: НГ-Online
В Нью-Йорке появилась улица святителя Тихона. Так теперь называется часть 97 улицы на Манхеттене, рядом с русским Свято-Николаевским собором. Это самый центр Нью-Йорка, неподалеку знаменитая Пятая авеню. Тихон (Беллавин), будущий патриарх Всероссийский, служил в Северной Америке с 1898 по 1907 год, сначала на Аляске, а потом перенес епископскую кафедру в Нью-Йорк. При его содействии в городе были построены Николаевский собор и духовная семинария. Сейчас храм принадлежит РПЦ, здесь же располагается представительство Московского патриархата в США. Таким образом, увековечение имени святителя идет вразрез с утверждениями, что в Америке происходит тотальное отрицание русской культуры. США также отказываются вводить санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ. Возможно, улица на Манхеттене - слабый, но положительный сигнал "русскому миру". За улицу святителя Тихона местные православные активисты боролись долгие годы и примечательно, что такое событие произошло именно сейчас, когда отношения России и США находятся на низшей точке.
Редакция НГ-религий
НОВОСТИ
- 12:32 10.10.2022
- В РФ предложили создать регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами
- 12:23 10.10.2022
- Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную группировку войск
- 12:05 10.10.2022
- Частичная мобилизация — хороший повод разобраться с проблемами в этой сфере, считает Путин
- 12:00 10.10.2022
- Внешнее давление на РФ сейчас накладывает ответственность на глав регионов — Путин
- 11:32 10.10.2022
- Запаса боеприпасов у войск Германии хватит на один-два дня боевых действий — Business Insider
- 11:20 10.10.2022
- ВСУ приказано в первую очередь вывозить с мест боев тела иностранных наемников — Марочко
- 11:15 10.10.2022
- Минпромторг признал, что санкции приводят к удорожанию товаров
- 11:07 10.10.2022
- Минпромторг актуализирует перечень российских брендов одежды и обуви
- 11:05 10.10.2022
- Британцы переходят на расчеты наличными из-за роста цен и закрытия банков — BBC
- 11:00 10.10.2022
- Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать