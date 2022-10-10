Появление улицы святителя Тихона опровергает отмену русской культуры в Америке

12:20 Источник: НГ-Online

В Нью-Йорке появилась улица святителя Тихона. Так теперь называется часть 97 улицы на Манхеттене, рядом с русским Свято-Николаевским собором. Это самый центр Нью-Йорка, неподалеку знаменитая Пятая авеню. Тихон (Беллавин), будущий патриарх Всероссийский, служил в Северной Америке с 1898 по 1907 год, сначала на Аляске, а потом перенес епископскую кафедру в Нью-Йорк. При его содействии в городе были построены Николаевский собор и духовная семинария. Сейчас храм принадлежит РПЦ, здесь же располагается представительство Московского патриархата в США. Таким образом, увековечение имени святителя идет вразрез с утверждениями, что в Америке происходит тотальное отрицание русской культуры. США также отказываются вводить санкции против патриарха Кирилла и других представителей РПЦ. Возможно, улица на Манхеттене - слабый, но положительный сигнал "русскому миру". За улицу святителя Тихона местные православные активисты боролись долгие годы и примечательно, что такое событие произошло именно сейчас, когда отношения России и США находятся на низшей точке.

Редакция НГ-религий