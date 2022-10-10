Путин и Лукашенко обсуждают взаимодействие в оборонной области — Песков
13:05 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко постоянно на двусторонних встречах обсуждают взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную региональную группировку войск. По его словам, основа этой группировки — Вооруженные силы Белоруссии.
«Самые различные формы взаимодействия, точнее, взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждается в ходе двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко», — сказал он.
Песков добавил также, что диалог ведется согласно доктрине Союзного государства.
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