Путин и Лукашенко обсуждают взаимодействие в оборонной области — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко постоянно на двусторонних встречах обсуждают взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную региональную группировку войск. По его словам, основа этой группировки — Вооруженные силы Белоруссии.

«Самые различные формы взаимодействия, точнее, взаимодействие в различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждается в ходе двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко», — сказал он.

Песков добавил также, что диалог ведется согласно доктрине Союзного государства.