Основные решения по СВО не принимаются без доклада Путину — Песков об ударах по Украине

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ключевые вопросы в ходе специальной военной операции не могут решаться без доклада президенту России Владимиру Путину как верховному главнокомандующему. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя удары по городам Украины.

«Основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, это абсолютно нормальный процесс», — сказал представитель Кремля.