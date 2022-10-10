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Лукашенко заявил, что был вчера предупрежден о возможном ударе по Белоруссии с Украины

14:12 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск в воскресенье был предупрежден о возможном нанесении удара по Белоруссии с территории Украины.

«Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: „Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2“. Мой ответ был прост: „Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории“, — сказал Лукашенко на совещании с военными и силовиками, сообщил телеграм-канал „Пул Первого“, близкий к пресс-службе белорусского президента в понедельник.

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