Премия по экономике памяти Нобеля присуждена экс-главе ФРС и еще двум экономистам из США

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2022 года присуждена бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке, а также двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Награда будет вручена за «исследования банков и финансовых кризисов».