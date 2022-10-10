Премия по экономике памяти Нобеля присуждена экс-главе ФРС и еще двум экономистам из США
14:32 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2022 года присуждена бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке, а также двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Награда будет вручена за «исследования банков и финансовых кризисов».
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