Если Киев продолжит теракты на территории РФ, ответы будут жесткими — Путин
13:32 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, ответы будут жесткими.
«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации», — заявил глава государства в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ.
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