Путин обвинил Киев в попытке подрыва одного из участков «Турецкого потока»

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток».

«Совершен целый ряд терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы „Турецкий поток“. Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», — заявил Путин в понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ.

Он напомнил, что представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. «Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления», — отметил президент РФ.

В целом, по его словам, «киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками». «Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — подчеркнул глава государства.