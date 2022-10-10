0
0
38
НОВОСТИ

Открыта регистрация на новый сезон акселератора SberStudent

13:57 10.10.2022

Стартовал прием заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Подать заявку можно до 13 ноября 2022 года. Участники обучатся основам предпринимательства и получат первые бизнес-результаты: продажи, предзаказы, договоренности о пилотировании и MVP (минимально жизнеспособный продукт), а также преференции при обучении в вузе. Акселератор бесплатный и доступен всем желающим, для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или идея.

Проект проходит в два этапа. Первый этап – 20 обучающих онлайн-модулей по созданию и запуску продукта: введение в предпринимательство, знакомство с индустриями и технологиями, поиск идеи, дизайн-мышление, оценка бизнес-возможностей, архитектура бизнес-модели, стратегия выхода на рынок, планирование, публичные выступления, переговоры с потенциальными клиентами и инвесторами и так далее. Второй – взаимодействие в команде: участники объединяются вокруг наиболее перспективных идей и дорабатывают собственные проекты под руководством менторов.

Дополнительно участники могут выбрать один из отраслевых треков, где им будут доступны дополнительные обучающие материалы и консультации профильных экспертов:

- искусственный интеллект – с Академией искусственного интеллекта (совместный проект Сбербанка и Благотворительного фонда «Вклад в будущее»);

- наука, медицина, образование и искусство – с Российским обществом «Знание»;

- метавселенные – с Sber AR/VR Lab;

- web 3.0 – с Лабораторией блокчейн Сбербанка.

Лучшие команды представят свои решения на Демо-дне, где их оценят топ-менеджеры Сбера и крупнейших корпораций, ректоры вузов и бизнес-ангелы. Победители и призеры получат гранты от партнера акселератора Moscow Seed Fund, а также поддержку команды акселератора в продвижении проекта и коммуникациях с инвесторами и заказчиками даже после завершения программы.

Кроме того, SberStudent входит в перечень утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ мероприятий на 2023/24 учебный год. Победители и призеры таких мероприятий могут претендовать на грант президента России – ежемесячные выплаты во время обучения в магистратуре.

«За два года через акселератор технологических стартапов SberStudent прошли 40 тыс. студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей из 1000 вузов со всей страны, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы помогаем им научиться генерировать бизнес-идеи, работать в команде, привлекать клиентов, действовать проактивно и достигать результата. А это дает людям новые возможности для личностного и профессионального роста и, как следствие, новые разработки и новые рабочие места».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 10.10.2022
Лукашенко заявил, что был вчера предупрежден о возможном ударе по Белоруссии с Украины
0
8
14:00 10.10.2022
Путин обвинил Киев в попытке подрыва одного из участков «Турецкого потока»
0
49
13:32 10.10.2022
Если Киев продолжит теракты на территории РФ, ответы будут жесткими — Путин
0
108
13:20 10.10.2022
Основные решения по СВО не принимаются без доклада Путину — Песков об ударах по Украине
0
127
13:05 10.10.2022
Путин и Лукашенко обсуждают взаимодействие в оборонной области — Песков
0
150
13:00 10.10.2022
В России выявили 15 661 случай заражения ковидом за сутки
0
127
12:32 10.10.2022
В РФ предложили создать регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами
0
189
12:23 10.10.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную группировку войск
0
222
12:20 10.10.2022
Появление улицы святителя Тихона опровергает отмену русской культуры в Америке
0
184
12:05 10.10.2022
Частичная мобилизация — хороший повод разобраться с проблемами в этой сфере, считает Путин
0
199

Возврат к списку