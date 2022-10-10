Открыта регистрация на новый сезон акселератора SberStudent

13:57

Стартовал прием заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Подать заявку можно до 13 ноября 2022 года. Участники обучатся основам предпринимательства и получат первые бизнес-результаты: продажи, предзаказы, договоренности о пилотировании и MVP (минимально жизнеспособный продукт), а также преференции при обучении в вузе. Акселератор бесплатный и доступен всем желающим, для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или идея.

Проект проходит в два этапа. Первый этап – 20 обучающих онлайн-модулей по созданию и запуску продукта: введение в предпринимательство, знакомство с индустриями и технологиями, поиск идеи, дизайн-мышление, оценка бизнес-возможностей, архитектура бизнес-модели, стратегия выхода на рынок, планирование, публичные выступления, переговоры с потенциальными клиентами и инвесторами и так далее. Второй – взаимодействие в команде: участники объединяются вокруг наиболее перспективных идей и дорабатывают собственные проекты под руководством менторов.

Дополнительно участники могут выбрать один из отраслевых треков, где им будут доступны дополнительные обучающие материалы и консультации профильных экспертов:

- искусственный интеллект – с Академией искусственного интеллекта (совместный проект Сбербанка и Благотворительного фонда «Вклад в будущее»);

- наука, медицина, образование и искусство – с Российским обществом «Знание»;

- метавселенные – с Sber AR/VR Lab;

- web 3.0 – с Лабораторией блокчейн Сбербанка.

Лучшие команды представят свои решения на Демо-дне, где их оценят топ-менеджеры Сбера и крупнейших корпораций, ректоры вузов и бизнес-ангелы. Победители и призеры получат гранты от партнера акселератора Moscow Seed Fund, а также поддержку команды акселератора в продвижении проекта и коммуникациях с инвесторами и заказчиками даже после завершения программы.

Кроме того, SberStudent входит в перечень утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ мероприятий на 2023/24 учебный год. Победители и призеры таких мероприятий могут претендовать на грант президента России – ежемесячные выплаты во время обучения в магистратуре.

«За два года через акселератор технологических стартапов SberStudent прошли 40 тыс. студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей из 1000 вузов со всей страны, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы помогаем им научиться генерировать бизнес-идеи, работать в команде, привлекать клиентов, действовать проактивно и достигать результата. А это дает людям новые возможности для личностного и профессионального роста и, как следствие, новые разработки и новые рабочие места».