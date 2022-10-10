Украине не нужен второй фронт, но ее к войне против Белоруссии толкает Запад — Лукашенко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине абсолютно не нужно открывать второй фронт на белорусских границах, но их толкает Запад к развязыванию этой войны.

«Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них на северных? Это же безумство с точки зрения военных, — сказал Лукашенко в понедельник на совещании по вопросам безопасности, сообщает агентство БелТА. — Но тем не менее процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть, чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью».