Украине не нужен второй фронт, но ее к войне против Белоруссии толкает Запад — Лукашенко
15:12 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине абсолютно не нужно открывать второй фронт на белорусских границах, но их толкает Запад к развязыванию этой войны.
«Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них на северных? Это же безумство с точки зрения военных, — сказал Лукашенко в понедельник на совещании по вопросам безопасности, сообщает агентство БелТА. — Но тем не менее процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть, чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью».
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