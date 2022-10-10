В Москве выявили 887 случаев заражения коронавирусом за сутки
15:32 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 887 против 1266 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 212 748 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 21 против 23 днем ранее — до 46 279. Количество выздоровевших увеличилось на 1 450 — до 3 016 246.
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