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НОВОСТИ

В Москве выявили 887 случаев заражения коронавирусом за сутки

15:32 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 887 против 1266 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 212 748 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 21 против 23 днем ранее — до 46 279. Количество выздоровевших увеличилось на 1 450 — до 3 016 246.

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