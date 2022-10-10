Лукашенко заявил, что Польша просит американцев разместить у себя ядерное оружие

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша просит США разместить на своей территории ядерное оружие.

«Польша ну просто трепещет и просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе и с ядерных арсеналов Германии», — сказал Лукашенко, видеофрагмент высказываний которого распространил в понедельник близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого».