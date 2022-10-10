Российские войска отразили попытки наступления ВСУ на купянском направлении
16:32 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в ходе спецоперации отбили на купянском направлении попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде населенных пунктов, уничтожив более 40 военнослужащих и пять танков противника. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка. Все атаки подразделений ВСУ отражены», — сказал он.
По данным Конашенкова, противник потерял более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.
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