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В Крыму предложили запретить выезд из РФ военнообязанным мужчинам во время мобилизации

17:00 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Крыма предлагают внести изменения в федеральное законодательство и ввести запрет на выезд за пределы РФ для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации. Об этом в понедельник сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Крымский парламент прорабатывает вопрос о предложениях о внесении изменений в федеральные законы, которые касаются ограничения прав лиц, сбежавших от мобилизации. <…> Мы предлагаем внести изменения в федеральный закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, в соответствии с которыми установить четкий запрет на выезд гражданина РФ, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, за пределы РФ в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти», — написал Константинов.

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