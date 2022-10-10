ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) на исходные позиции на николаево-криворожском направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На николаево-криворожском направлении Вооруженные силы Украины вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и подразделения иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции», — подчеркнул Конашенков.

По его словам, потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, 9 танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.