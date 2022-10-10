0
0
134
НОВОСТИ

В офисе Зеленского призвали жителей Украины не пользоваться вечером электричеством

17:32 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Украины должны выключить свет и не пользоваться электроприборами в понедельник с 17:00 до 22:00 (совпадает с мск), чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Об этом заявил в понедельник заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Если в целом говорить о ситуации с электроэнергией по стране, у меня есть просьба ко всему населению. Сегодня такой тяжелый день для всей страны, нужно всем вместе поработать на нашу страну. Что нужно сделать — с пяти вечера до десяти вечера у нас максимальная нагрузка на энергосистему каждый день. Сегодня, это важно, нужно выключить свет в этот период, не пользоваться электроприборами для того, чтобы вся страна пережила этот тяжелый день. Это очень важно для каждого гражданина и каждого города. Поэтому обращаюсь ко всему населению Украины», — сказал он в эфире телеканала Рада.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что электроснабжение отсутствует в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. На остальной территории Украины фиксируются частичные отключения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 10.10.2022
Мировой экономике грозит рецессия в 2023 году — главы МВФ и Всемирного банка
0
50
18:00 10.10.2022
СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева
0
143
17:28 10.10.2022
«Роснефть» начала поставлять индийской компании Nayara Energy катализатор гидроочистки
0
162
17:12 10.10.2022
ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении
0
201
17:00 10.10.2022
В Крыму предложили запретить выезд из РФ военнообязанным мужчинам во время мобилизации
0
209
16:54 10.10.2022
Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве
0
194
16:32 10.10.2022
Российские войска отразили попытки наступления ВСУ на купянском направлении
0
231
16:12 10.10.2022
ЕС не доверяет официальной информации России по взрыву на Крымском мосту — ЕК
0
274
16:00 10.10.2022
Лукашенко заявил, что Польша просит американцев разместить у себя ядерное оружие
0
252
15:32 10.10.2022
В Москве выявили 887 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
259

Возврат к списку