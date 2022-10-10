В офисе Зеленского призвали жителей Украины не пользоваться вечером электричеством
17:32 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Украины должны выключить свет и не пользоваться электроприборами в понедельник с 17:00 до 22:00 (совпадает с мск), чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Об этом заявил в понедельник заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Если в целом говорить о ситуации с электроэнергией по стране, у меня есть просьба ко всему населению. Сегодня такой тяжелый день для всей страны, нужно всем вместе поработать на нашу страну. Что нужно сделать — с пяти вечера до десяти вечера у нас максимальная нагрузка на энергосистему каждый день. Сегодня, это важно, нужно выключить свет в этот период, не пользоваться электроприборами для того, чтобы вся страна пережила этот тяжелый день. Это очень важно для каждого гражданина и каждого города. Поэтому обращаюсь ко всему населению Украины», — сказал он в эфире телеканала Рада.
Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что электроснабжение отсутствует в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. На остальной территории Украины фиксируются частичные отключения.
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