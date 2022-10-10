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Мировой экономике грозит рецессия в 2023 году — главы МВФ и Всемирного банка

18:40 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рецессия грозит мировой экономике в следующем году. Об этом сообщили в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас.

«[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году», — заявил Мэлпас. «Я с вами полностью согласна в том, что риск рецессии увеличился», — подчеркнула со своей стороны Георгиева.

Мэлпас и Георгиева провели транслировавшуюся в прямом эфире дискуссию в канун начала осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ.

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