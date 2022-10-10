Мировой экономике грозит рецессия в 2023 году — главы МВФ и Всемирного банка
18:40 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рецессия грозит мировой экономике в следующем году. Об этом сообщили в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас.
«[Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году», — заявил Мэлпас. «Я с вами полностью согласна в том, что риск рецессии увеличился», — подчеркнула со своей стороны Георгиева.
Мэлпас и Георгиева провели транслировавшуюся в прямом эфире дискуссию в канун начала осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ.
НОВОСТИ
- 18:00 10.10.2022
- СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева
- 17:32 10.10.2022
- В офисе Зеленского призвали жителей Украины не пользоваться вечером электричеством
- 17:28 10.10.2022
- «Роснефть» начала поставлять индийской компании Nayara Energy катализатор гидроочистки
- 17:12 10.10.2022
- ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на николаево-криворожском направлении
- 17:00 10.10.2022
- В Крыму предложили запретить выезд из РФ военнообязанным мужчинам во время мобилизации
- 16:54 10.10.2022
- Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве
- 16:32 10.10.2022
- Российские войска отразили попытки наступления ВСУ на купянском направлении
- 16:12 10.10.2022
- ЕС не доверяет официальной информации России по взрыву на Крымском мосту — ЕК
- 16:00 10.10.2022
- Лукашенко заявил, что Польша просит американцев разместить у себя ядерное оружие
- 15:32 10.10.2022
- В Москве выявили 887 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать