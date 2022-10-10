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НОВОСТИ

«Роснефть» начала поставлять индийской компании Nayara Energy катализатор гидроочистки

17:28 10.10.2022

«Роснефть» и индийская нефтегазовая компания Nayara Energу подписали контракт на поставку катализатора гидроочистки дизельных фракций. Первая партия, произведенная предприятием «РН-Кат» – уже доставлена в Индию, в ней более 600 тонн продукции.

«РН-Кат» – единственное в России предприятие, которое производит катализаторные системы для процесса гидроочистки дизельных фракций. Катализаторы позволяют получать дизельное топливо, соответствующее самым современным требованиям. По своим характеристикам отечественные катализаторы не уступают лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам превосходят их. «РН-Кат» может обеспечить основные потребности российской нефтеперерабатывающей отрасли в катализаторах гидроочистки.

По словам вице-президента «Роснефти» по нефтепереработке и нефтехимии Александра Романова, компания впервые вышла на экспортный рынок с высокотехнологичным продуктом нефтехимии собственного производства. «В открытой конкурентной борьбе наша продукция обошла катализаторы от ведущих зарубежных производителей, – отметил Романов. – Это свидетельствует о высоком качестве катализатора «РН-Кат» и подтверждает технологическое лидерство компании «Роснефть». Мы ожидаем, что в ближайшее время экспортные поставки наших катализаторов будут расширены».

При этом «Роснефть» является одним из лидеров рынка производства катализаторов. На «Ангарском заводе катализаторов и органического синтеза», «Новокуйбышевском заводе катализаторов» и «РН-Кат» в городе Стерлитамаке выпускаются высококачественные катализаторы для российской нефтяной промышленности. До конца года катализатор «РН-Кат» планируется загрузить на установку гидроочистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе Nayara Energу.

Как говорит Романов, этот результат был достигнут в результате выполнения корпоративной программы инновационного развития, направленной на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. «Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» на использование высокоэффективных катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от поставок зарубежной продукции», – подчеркнул Романов.

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