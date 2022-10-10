СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева
18:00 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Соответствующее объявление появилось в базе данных МВД Украины.
На интернет-странице базы данных МВД Украины помещен портрет Медведева. В сопроводительном тексте говорится, что Дмитрий Анатольевич Медведев разыскивается украинскими «органами досудебного следствия», а также что ему предъявлены обвинения по статье 110, часть 2 Уголовного кодекса Украины. В этой статье идет речь о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», совершенном лицом, которое является представителем власти.
В объявлении говорится, что в розыск замглавы Совбеза РФ объявила СБУ. В качестве даты размещения информации на сайте указано 10 октября 2022 года.
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