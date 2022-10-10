Давление в неповрежденной нитке «Северного потока — 2» снижено в целях предосторожности

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — снизил давление в неповрежденной нитке газопровода в качестве меры предосторожности, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Оператор „Северного потока — 2“ снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами», — сказали в компании.