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НОВОСТИ

Давление в неповрежденной нитке «Северного потока — 2» снижено в целях предосторожности

19:20 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — снизил давление в неповрежденной нитке газопровода в качестве меры предосторожности, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Оператор „Северного потока — 2“ снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами», — сказали в компании.

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