«Газпром» уже обнаруживал на «Северном потоке» взрывные устройства НАТО в 2015 году

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На «Северном потоке» уже ранее происходил инцидент со взрывными устройствами НАТО — в 2015 году при осмотре газопровода был обнаружен подводный уничтожитель мин, который, по заявлению НАТО, «потерялся на учениях», сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Сегодня необходимо напомнить о событиях на газопроводе „Северный поток“, которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода „Северный поток — 1“ был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин „Морская лиса“. Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

«НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», — добавил Куприянов.