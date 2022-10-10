В ООН назвали эскалацией взрыв на Крымском мосту

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН фиксирует эскалацию напряженности в ситуации вокруг Украины, что относится и к инциденту с Крымским мостом. Об этом заявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«То, что мы наблюдаем с выходных, в последние дни — это эскалация. Мы также видим тенденцию к увеличению количества атак на гражданскую инфраструктуру. Это тоже неприемлемо», — сказал он, отвечая на вопрос, почему генсек ООН не отреагировал на взрыв на Крымском мосту.

«Тот факт, что мы не выпустили заявление в тот же день обо всем, что произошло <…>, не означает, что мы не выступаем против атак на гражданскую инфраструктуру», — добавил Дюжаррик.