В ООН назвали эскалацией взрыв на Крымском мосту
22:00 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН фиксирует эскалацию напряженности в ситуации вокруг Украины, что относится и к инциденту с Крымским мостом. Об этом заявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«То, что мы наблюдаем с выходных, в последние дни — это эскалация. Мы также видим тенденцию к увеличению количества атак на гражданскую инфраструктуру. Это тоже неприемлемо», — сказал он, отвечая на вопрос, почему генсек ООН не отреагировал на взрыв на Крымском мосту.
«Тот факт, что мы не выпустили заявление в тот же день обо всем, что произошло <…>, не означает, что мы не выступаем против атак на гражданскую инфраструктуру», — добавил Дюжаррик.
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